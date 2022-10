Kazał nam „zło dobrem zwyciężać”. Uczcili 38. rocznicę śmierci ks. Popiełuszki

W całym regionie odbywały się uroczystości poświęcone błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, w 38. rocznicę jego męczeńskiej śmierci.

Marszałek Piotr Całbecki złożył już we wtorek kwiaty pod pomnikiem-krzyżem w Górsku, w powiecie toruńskim. - Trasa męczeńskiej drogi księdza Jerzego wiodła z Bydgoszczy przez Górsk i Toruń do Włocławka. Mamy obowiązek przypominać o tych wydarzeniach - podkreślał. - Kapelan Solidarności jest symbolem walki o wolność i prawa człowieka. Niech nadal będzie obecny w naszych sercach i pamięci! Niech towarzyszy nam jego dewiza „zło dobrem zwyciężaj".Uroczystości odbywały się już we wtorek także we Włocławku. Członkowie zarządu województwa złożyli wiązanki kwiatów pod upamiętniającym kapłana krzyżem przy tamie na Wiśle - to w tym miejscu prawdopodobnie poniósł śmierć ksiądz Jerzy.Środowe obchody rocznicowe rozpoczęło poranne spotkanie pod toruńskim pomnikiem błogosławionego, gdzie zebrali się przedstawiciele władz samorządowych i toruńskiej kurii biskupiej, harcerze i mieszkańcy miasta. Po południu z kolei uroczystości odbywały się w Górsku i w Bydgoszczy, gdzie zaplanowano uroczystą Mszę w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników.Z kolei w bydgoskiej siedzibie IPN odbyło się spotkanie z ks. dr Antonim Ponińskim, który relacjonował proces morderców kapłana. - Choć bezpośredni sprawcy otrzymali wyroki skazujące, sprawiedliwości wciąż nie stało się zadość. Może młode pokolenie znajdzie więcej odwagi – podkreślał. Bezpośredni zabójcy ks. Jerzego zostali skazani kolejno na 25, 25 i 15 lat więzienia. Ostatecznie jednak ich wyroki znacząco złagodzono.W niedzielę (23 października) zaplanowano obchody rocznicowe w Łubiance w powiecie toruńskim - po Mszy św. o godz. 12.30 w kościele przy ul. Wichrowej odbędzie się koncert Tomka Kamińskiego.