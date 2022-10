Radiowóz po zderzeniu przewrócił się. Wypadek w centrum Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

Do wypadku z udziałem radiowozu doszło w środę po południu na skrzyżowaniu ulic Markwarta i 3-go Maja w Bydgoszczy.

Policyjna furgonetka przewróciła się na jezdnię obok przystanku przy ulicy Markwarta. - Po dotarciu na miejsce okazało się, że doszło do zderzenia samochodu osobowego i radiowozu - relacjonuje Karol Smarz, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy. - Dwójka policjantów trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Działania strażaków ograniczyły się głównie do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Teraz dalsze dalsze czynności będą po stronie policji.Piotr Duziak z Komendy Wojewódzkiej Policji informuje, że do wypadku doprowadzili sami policjanci. - Radiowóz wjechał na skrzyżowanie na sygnale, bo jechał na interwencję. Wymusił pierwszeństwo i doprowadził do zderzenia z kierującym samochodem marki Mazda. W wyniku tego wypadku policjant i policjantka trafili ranni do szpitala. Kierowcy mazdy nic się nie stało - mówi.Ruch na ul. Markwarta został już przywrócony. Śledztwo wyjaśni dokładną przyczynę zdarzenia.