Bydgoskie kancelarie prawne pod lupą PIP. Inspekcja znalazła sporo nieprawidłowości

Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy podsumowała ostatni kwartał swoich działań. W lipcu, sierpniu i wrześniu w regionie zgłoszono 43 wypadki przy pracy, w tym osiem śmiertelnych. Wśród nich pięć to nagłe przypadki medyczne: zawał, udar, dwa wypadki komunikacyjne i jeden ściśle związany z wykonywaną pracą.

Do ostatniego doszło na budowie w Toruniu. Zginął robotnik, który spadł z wysokości i wpadł do szybu windowego. 16 wypadków to wypadki ciężkie. Po raz pierwszy inspektorzy pracy wzięli też pod lupę kancelarie prawne. Przeprowadzono trzynaście niezapowiedzianych kontroli w Bydgoszczy.Kontrola kancelarii to efekt skarg, jakie wpływały do inspekcji pracy. Inspektorzy przyjrzeli się ich działalności i skontrolowali 6 kancelarii notarialnych, 5 komorniczych, jedną kancelarię radcy prawnego i jedną adwokacką. – To pierwsze kontrole w historii – powiedział Andrzej Bugalski, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy. – Niektórzy prawnicy się głęboko zdziwili, co my w ogóle od nich chcemy – dodał Bugalski.– Najczęściej wychodzące nieprawidłowości to nieprowadzenie lub niewłaściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Stwierdziliśmy też nieterminowe zgłaszanie do Ubezpieczenia Społecznego – kontynuował Inspektor Pracy. Efekt? Przede wszystkim 11 wystąpień zawierających 60 wniosków, czyli zaleceń inspektorów co do przestrzegania przepisów prawa pracy.W kontrolowanych kancelariach nie stwierdzono przypadków zatrudnienia „na czarno”. Możliwe, że inspektorzy pracy będą kontynuować swoje działania w tym obszarze i ruszą w teren. Nie wykluczają kontroli kancelarii prawnych w innych miastach naszego regionu.