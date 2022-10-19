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2022-10-19, 12:27 Pavel Podkopaiev

Яскравим вуличним парадом відкрився фестиваль лялькових театрів у Торуні

Fot.: pixabay.com
Fot.: pixabay.com
Кольоровим парадом вулицями торунської старувки відкрито 28 Міжнародний Фестиваль Театрів Ляльок "Зустріч". До 21 жовтня на глядачів чекають спектаклі і багато супроводжуючих подій.

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Лейт-мотив цьогорічних "Зустрічей" це "Ми є" - виражає він тривалу присутність театру ляльок і анімації у свідомості суспільства, показує різноманітність мистецтва ляльок і дає можливість поглибити знання про нього.

Цього року 7 конкурсних вистав для дітей, молоді та дорослих представлені будуть у виконанні театрів з Польщі і з-за кордону.

На сценах "Поморського Бая" у Торуні виступає більше 100 артистів. Подію супроводжують хореографічні, образотворчі, сценографічні і різновікові майстер-класи, а також читання казок Адама Міцкевича в рамках святкування Року Польського Романтизму. Комплекс Образотворчих Шкіл із Бидгощі співпрацюючи із театром представить виставку сценографічних проєктів, що приготували учні. Також, після довгої перерви, повертається Перегляд Театрів Осіб з Обмеженими Можливостями "Іншим оком".

Завтра на сцені вистава "Ці справи" Камерного Театру у Бидгощі і "Мамине волосся" Театру Банядука з Більської Білої.

У п'ятницю о 9:30 казки Міцкевича і майстер-класи театрального мистецтва, а об 11:00 спектакль "Королівство" Театру Гулівер і Театру 21 з Варшави. 16 листопада з 11:00 до 16:00 на Арені Торунь відбудеться Ярмарок Праці, де будуть роботодавці, які шукають працівників, урядовці, які підкажуть як шукати працю, а також стенди проф шкіл і технікумів із Торуня.
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