Jechał po pijanemu, z zakazem prowadzenia. Drogowy bandyta zatrzymany

Wąbrzeska policja zatrzymała 39-letniego mężczyznę, który we wtorek uderzył w auto robotników. Jak się okazało, kierowca prowadził po pijanemu, choć miał dożywotni zakaz jazdy pojazdami. Grozi mu teraz nawet 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło we wtorek tuż po 12:00 w Książkach. Robotnicy drogowi prowadzili wycinkę drzew, kiedy nagle w tył ich auta, mimo wielu znaków i świateł ostrzegawczych, uderzył osobowy Chrysler. Pracownicy pobiegli zobaczyć, czy kierowca nie został ranny. Skończyło się tylko na uszkodzonym aucie.Okazało się jednak, że kierujący Chryslerem mieszkaniec gminy Książki był kompletnie pijany. Obecni na miejscu pracownicy drogowi wyjęli mu kluczyki ze stacyjki i zatrzymali do czasu przyjazdu policji. Mężczyzna stał się agresywny, zaczął się awanturować, żądając zwrotu kluczyków.Po przejeździe funkcjonariuszy pijany kierowca został zakuty w kajdanki i umieszczony w radiowozie. Sprawcę zdarzenia zbadano alkomatem, który ku zdumieniu wszystkich wykazał ponad 5,2 promila alkoholu. Kierowcy nie można było nawet zabrać prawa jazdy, bo policyjna baza danych wskazała, iż ten… posiada już dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Recydywista stanie przed sądem i niewykluczone, że otrzyma on karę pozbawienia wolności.