2022-10-18, 12:45 Redakcja
Новий басейн „Лебідь" у Бидгощі та парк ілюмінацій у Мисльцінеку
20 жовтня вперше можна буде піти до басейну на дільниці Медзинь у Бидгощі. „Лебідь", біля Комплексу Шкіл номер 8 за вул Pijarów, окрім зони для плавання матиме басейни із гірками і фонтанами для дітей, ванни СПА, а також ліфти для осіб з обмеженими можливостями.
Парк ілюмінацій "Країна Мрій" у перші дні працюватиме з 16:30 до 21:00. Пізніше прийматиме відвідувачів вже з 16:00. Як кажуть організатори, використовуватиметься енергозберігаюче освітлення. Використання енергії в парках у Познані та Вроцлаві становить 40 кВ – так само, як дві печі для піци. У Бидгощі та Любліні використання становить близько 25 кВ, тобто дещо більше ніж одна піч – повідомляє Адріан
Хмілевський з фірми Lumina.