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2022-10-18, 12:45 Redakcja

Новий басейн „Лебідь" у Бидгощі та парк ілюмінацій у Мисльцінеку

Ілюмінаційний парк у Місьльцінеку / фото. Facebook
Ілюмінаційний парк у Місьльцінеку / фото. Facebook
20 жовтня вперше можна буде піти до басейну на дільниці Медзинь у Бидгощі. „Лебідь", біля Комплексу Шкіл номер 8 за вул Pijarów, окрім зони для плавання матиме басейни із гірками і фонтанами для дітей, ванни СПА, а також ліфти для осіб з обмеженими можливостями.

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В свою чергу 5 листопада у бидгоському Мишленчінку відбудеться відкриття парку ілюмінацій - "Країна Мрій". Рік тому це був "Віднайдений Світ", що базувався на зіткненню минулого і майбутнього. Цього разу на трасі довжиною кілометр не побачимо ані роботів, ані динозаврів. Замість них з'являться олені, Санта-Клауси, коники-гойдалки чи інші різдвяні подарунки, відомі нам з дитинства. Завдяки мапі, учасники зможуть вирішувати завдання і відкривати таємниці.

Парк ілюмінацій "Країна Мрій" у перші дні працюватиме з 16:30 до 21:00. Пізніше прийматиме відвідувачів вже з 16:00. Як кажуть організатори, використовуватиметься енергозберігаюче освітлення. Використання енергії в парках у Познані та Вроцлаві становить 40 кВ – так само, як дві печі для піци. У Бидгощі та Любліні використання становить близько 25 кВ, тобто дещо більше ніж одна піч – повідомляє Адріан
Хмілевський з фірми Lumina.
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