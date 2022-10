Dwie bydgoskie kładki do generalnego remontu. Od środy zamknięte dla ruchu

Dwie ważne przeprawy dla pieszych w centrum Bydgoszczy – kładka Jana Kiepury i most Esperanto przy Torbydzie - w środę (19 października) zostaną zamknięte. Obie przejdą generalne remonty.

Kładka Jana Kiepury jest jednym z kilku obiektów, dzięki którym Wyspę Młyńską udało się ściśle powiązać ze Starym Miastem. Wybudowana została 15 lat temu wraz z dwiema innymi kładkami od strony bydgoskiej Wenecji. Stalowy most o długości ponad 30 metrów tworzą dwa łukowe dźwigary. Pomost wykony został z drewnianych desek. - W ostatnich latach uszkodzone deski były na bieżąco wymieniane. Tej jesieni zleciliśmy większy remont obejmujący wymianę całego pomostu – informuje bydgoski ratusz. Zamkniętą przeprawę najprościej ominąć kierując się na sąsiedni most Staromiejski lub położone nieco dalej mosty Solidarności.Duży zakres prac zrealizowany zostanie na moście Esperanto obok nowego Torbydu. - Obejmuje przebudowę drewnianego pomostu oraz remont konstrukcji stalowej i istniejących podpór obiektu. Wykonane zostaną nowe schody i oświetlenie – czytamy na stronie bydgoszcz.pl. - Dodatkowo schody wyposażone zostaną w prowadnice dla wózków i rowerów oraz wymalowane specjalną farbą dla osób słabowidzących. Duży zakres prac wymusza zamknięcie obiektu i poprowadzenie ruchu pieszego pobliskim mostem Pomorskim - przy rondzie Toruńskim.Most Esperanto to obiekt trzyprzęsłowy o długości 78 metrów. Przęsło nurtowe ma dwie części podwieszone pod dwa stalowe pylony. Każda z części składa się z segmentów połączonych ze sobą przegubowo i ma możliwość regulacji rzędnej za pomocą want. Podpory żelbetowe poddane zostały remontowi w latach 1992-1993.