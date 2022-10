Unia Europejska będzie szkolił ukraińskich żołnierzy. Rada UE powołała Misję Wsparcia Wojskowego

Rada UE uzgodniła w poniedziałek powołanie Misji Wsparcia Wojskowego na rzecz Ukrainy (EUMAM Ukraine). Celem misji jest zapewnienie szkoleń ukraińskim żołnierzom.

- Dziś zwiększamy nasze wsparcie dla Ukrainy w jej walce z nielegalną agresją Rosji. Unijna Misja Wsparcia Wojskowego będzie szkolić ukraińskie siły zbrojne, aby mogły kontynuować odważną walkę. EUMAM to nie tylko misja szkoleniowa, to wyraźny dowód na to, że UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne - oświadczył wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell.Misja została powołana w odpowiedzi na prośby Ukrainy. Jej celem jest zapewnienie indywidualnych, zbiorowych i specjalistycznych szkoleń Siłom Zbrojnym Ukrainy, w tym ich Siłom Obrony Terytorialnej oraz koordynacja i synchronizacja działań państw członkowskich, wspierających realizację tych szkoleń.Według informacji Rady UE EUMAM Ukraine będzie działać na terytorium państw członkowskich Unii i będzie mieć swoją kwaterę główną w siedzibie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS) w Brukseli. Dowódcą misji wybrano wiceadmirała Herve Blejeana, dyrektora Wydziału Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (MPCC) w EEAS.