Centralny Port Komunikacyjny: spotkania dla mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego

Centralny Port Komunikacyjny planuje do 2034 r. wybudować 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska/fot. Facebook

W regionie rozpoczynają się konsultacje społeczne przebiegu linii kolejowych, w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dotyczą szprychy nr 1 Płock-Włocławek-Lipno.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek (17 października) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Radomicach (powiat lipnowski), ostatnie zaplanowano w listopadzie we Włocławku i gminie Fabianki.Szprycha nr 1 biegnąca od lotniska pod Warszawą przez Płock do Włocławka i Lipna jest jedną z priorytetowych linii kolejowych w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tory kolejowe mają być poprowadzone przez gminy Dobrzyń nad Wisłą, Tłuchowo, Wielgie, Lipno, Kikół, Włocławek, Fabianki oraz przez miasta Włocławek i Lipno. To oznacza, że niektórzy stracą swoje domy i ziemię, bo - jak mówi rzecznik prasowy spółki CPK Konrad Majszyk - kolizji z zabudową nie da się uniknąć, choć zapewnia, że inwestor dąży do jej zminimalizowania.Jaka będzie skala wywłaszczeń w regionie - tego jeszcze nie wiadomo. Konsultacje społeczne dotyczą pięciu wariantów i jednego podwariantu. Wariant inwestorski ma zostać wskazany w czwartym kwartale przyszłego roku, rozpoczęcie budowy planowane jest na 2028 rok. Przedstawiciele spółki CPK zapewniają, że głosy mieszkańców będą brane pod uwagę i zapraszają na konsultacje w poniedziałek w Radomicach, a we wtorek (18 października) o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury w Lipnie.