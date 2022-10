Prowadził śledztwo w sprawie ks. Jerzego Popiełuszki. Spotkanie w Bydgoszczy

Tuż przed 38. rocznicą męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki, w Bydgoszczy odbędzie się spotkanie z prokuratorem Andrzejem Witkowskim, który prowadził śledztwo w sprawie zabójstwa kapłana.

Spotkanie z prokuratorem organizuje w poniedziałek (17 października) Bydgoski Klub Frondy. - To człowiek, który w tym kraju wie najwięcej, co się wtedy naprawdę stało z kapelanem „Solidarności" - zapowiadają organizatorzy.Ks. Jerzy Popiełuszko zginął 19 października 1984 roku we Włocławku, został zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.Bydgoskie spotkanie zatytułowano „Ks. Jerzy Popiełuszko - droga do prawdy". Rozpocznie się o godz. 18.00 w auli Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji Bydgoskiej przy ul. Grodzkiej 18-22. Wstęp wolny.