Z rakiem piersi można wygrać, ale liczy się czas! O tym wręcz krzyczy ta wystawa! [zdjęcia]

Rak to nie wyrok, a wczesna diagnoza daje szansę na wyleczenie - to przesłanie wystawy prezentowanej w Bydgoskim Centrum Finansowym. Fotograficzny projekt powstał w ramach akcji „Panowie motywują Panie – badajcie się Kochane”.

W dawnej Drukarni prezentowane są zdjęcia, które mają ukazać siłę kobiet i zmotywować panie do wykonywania badań profilaktycznych, w tym mammografii. Okazuje się bowiem, że Polki bardzo niechętnie korzystają z tego badania. Tymczasem rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w naszym kraju, a dane dotyczące kujawsko-pomorskiego także nie napawają optymizmem.- Województwo kujawsko-pomorskie, ze smutkiem muszę to powiedzieć, jest jednym z dwóch województw, w których zachorowalność na ten rodzaj nowotworu złośliwego jest najwyższa w Polsce - mówi profesor Tomasz Nowikiewicz, z Centrum Onkologii w Bydgoszczy i dlatego zachęca do badań profilaktycznych. - Niski stopień zaawansowania choroby gwarantuje niejednokrotnie bliskie 100 procent wyleczenie.Do badań przekonuje też Aneta Oporowska z towarzystwa średzkich Amazonek, która sama przeszła raka piersi. Wzięła udział w sesji i jej zdjęcia można teraz oglądać w Bydgoszczy. - Badajcie się kobiety, bo każdą z nas może to spotkać - zachęca.Akcję „Fundacji dla Życia i Zdrowia" wsparł innymi Michał Hordowicz, który fotografował Amazonki. - Poprosiłem panie, żeby napisały od siebie własnoręcznie na przygotowanych kartach przesłanie do wszystkich, którzy będą odbiorcami tej wystawy.Przesłanie pań można znaleźć na fotografiach. Wśród tekstów czytamy: „Profilaktyka jest bardzo ważna", czy też „Bez względu na wiek, zbadaj swoje piersi".Wystawę można oglądać do 15 listopada. Wstęp wolny.