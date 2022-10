Dobry prawnik umie czytać rzeczywistość — inauguracja roku akademickiego na AKSiM

O źródłach prawa, a także o roli prawa w życiu społecznym mówił dziś do studentów i wykładowców toruńskiej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek. Wygłosił on wykład inauguracyjny podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

Z okazji inauguracji roku akademickiego w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odczytany też został list od prezydenta Andrzeja Dudy, skierowany do środowiska akademickiego AKSiM. „Życzę przezwyciężenia obiektywnych przeciwności i niewyczerpanych inspiracji” – podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście. Pismo przesłał też premier Mateusz Morawiecki, odczytał je Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. – Wierzę, że działalność Akademii przyczyni się do większej rozpoznawalności nauki na świecie – zaznaczył Morawiecki.Studentom pierwszego roku zostały wręczone indeksy. Uroczyście odśpiewano „Gaudeamus igitur”.Prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki wygłosił wykład inauguracyjny „Ius i lex – źródła prawa”. Zwrócił uwagę na to, że Akademia Kultury Społecznej i Medialnej otworzyła kierunek prawa, który potrzebny jest dla całej Polski. Podkreślił, że trzeba rozumieć rzeczywistość i rozumieć człowieka, żeby stanowić dobre prawo oraz że prawo stanowione musi być zgodne z naturalnym.Jak zaznaczył, zwłaszcza obecna, wojenna sytuacja, pokazuje jak aktualne jest prawo naturalne i że nigdy go nie będzie mogło zastąpić prawo międzynarodowe.Całość wykładu — do odsłuchania poniżej