Poważny wypadek w Bzowie (pow. świecki)! Pięć osób jest rannych, w tym małe dziecko

Czołowe zderzenie dwóch samochodów w miejscowości Bzowo, w powiecie świeckim, na trasie Dolna Grupa-Warlubie (DK nr 91). Pięć osób zostało rannych. Droga jest całkowicie zablokowana.

Na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego pogotowia Ratunkowego, jest także straż pożarna, pogotowie i policja. Akcja ratunkowa trwa.- Mamy pięć osób poszkodowanych, w tym jedno dziecko - mówi aspirant Marcin Klemański ze straży pożarnej w Świeciu. - Jedną osobę, przytomną, trzeba było ewakuować z pojazdu przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Był to jeden z kierowców, którego Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zabrało do szpitala do Bydgoszczy. Pozostałe cztery osoby odwieziono karetkami do szpitala w Grudziądzu. Droga krajowa nr 91 jest zablokowana, są organizowane objazdy. Na miejscu pracują policyjni technicy.Jak informowały wcześniej służby drogowe, jedna osoba trafiła do szpitala z podejrzeniem złamania żeber. Kierująca VW Polo 48 - letnia kobieta została zabrana do szpitala śmigłowcem. Jej stan określono jako poważny.Więcej informacji wkrótce.