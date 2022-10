Rząd przyjął projekt ustawy o maksymalnych cenach prądu. Zamraża także cenę węgla

Na temat cen prądu, węgla i nowych zasad korzystania z funduszy programu Polski Ład członek Rady Ministrów, Łukasz Schreiber rozmawiał dziś w Bydgoszczy z kujawsko-pomorskimi samorządowcami.

- To nie tylko obniżenie cen, ale także walka z inflacją - mówił na konferencji prasowej w Bydgoszczy minister Łukasz Schreiber.Jeśli chodzi o szczegóły, dla odbiorców indywidualnych będzie to 693 zł za megawatogodzinę, dla samorządów oraz podmiotów wrażliwych takich jak m.in. szpitale, szkoły, ośrodki sportowe - na poziomie 785 zł za megawatogodzinę.- Te działania, tak samo jak samorządów, dotyczą jeszcze jednej grupy, mianowicie dotyczą sektora przedsiębiorców, czyli mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców. To jest proszę państwa niewątpliwie walka z inflacją, z którą cała Europa walczy. Jest to na chwilę obecną najszerszy pakiet pomocowy w Europie.Minister Schreiber mówił też o kwestii redystrybucji węgla przez samorządy. Rządowy projekt ustawy w tej sprawie ma na celu zapewnienie odbiorcom akceptowalnych cen węgla.- Gwarantujemy, że samorządy, a samorządy nie muszą tego robić same, mogą razem z innymi gminami, mogą za pomocą swojej jednostki, mogą za pomocą spółki komunalnej, mogą wreszcie podpisać umowę z prywatnym przedsiębiorcą, mogą zabrać od mieszkańców zapotrzebowanie i mają gwarancję, że za 1500 zł brutto kupią tonę węgla. Mogą doliczyć do tego wszystkie koszty m.in. koszt transportu, i za nie więcej niż 2 tys. zł za tonę ten węgiel będzie sprzedawany mieszkańcom - mówi minister Schreiber.Sejm rozpatrzy rządowe projekty na posiedzeniu w najbliższy czwartek.Tymczasem na bydgoskim Starym Rynku odbył się protest miejscowych przedsiębiorców przeciwko dotychczasowym podwyżkom cen energii elektrycznej.