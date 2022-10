Młodość musi się wyszumieć? Byle nie na drodze! Ten trening otwiera oczy! [wideo]

Jak poradzić sobie za kółkiem w trudnych warunkach drogowych? Te bardzo przydatne umiejętności zdobywała kujawsko-pomorska młodzież w Toruniu, w ramach programu „Mistrzowie w drodze”.

Głównym celem kampanii jest promocja prawidłowych zachowań w wykonaniu młodych kierowców – czyli jazdy bezpiecznej i zgodnej z przepisami.- Ambasadorem projektu Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Mistrzowie w drodze" jest Kajetan Kajetanowicz, wielokrotny mistrz Europy i Polski w rajdach samochodowych - mówi Janusz Staniszewski, koordynator projektu „Mistrzowie w drodze". - I to on wskazuje, że można zostać mistrzem pod warunkiem, że trenujemy jazdę, a dzisiaj na autodromie toruńskim trenujemy jazdę w trudnych warunkach drogowych i atmosferycznych, ponieważ mamę płytę poślizgową zroszoną wodą, mamy slalom ścisły, mamy jazdę na zderzak, mamy hamowanie awaryjne. Zajęcia są prowadzone przez instruktorów techniki kierowania pojazdami, są adresowane do młodych kierowców, czyli do osób w wieku 18 - 20, bo taki przedział wiekowy był brany pod uwagę w warsztatach, które były prowadzone w województwie kujawsko-pomorskim w ubiegłym miesiącu. Osoby, które zaliczyły najlepiej test z wiedzy o przepisach ruchu drogowego, o bezpieczeństwie, biorą dzisiaj udział właśnie w tej szkole praktycznych umiejętności kierowania pojazdem.Policja podaje, że jak widać w statystykach, największy procent udziału w wypadkach drogowych mają właśnie osoby w wieku 18-24 lata.„Mistrzowie w drodze” to projekt Grupy LOTOS i Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.Więcej w materiale Michała Zaręby.