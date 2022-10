Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej i nagrody za wielką pasję [lista]

Nauczyciele z regionu świętowali w Teatrze Muzycznym w Toruniu. Odbyła się tam uroczysta gala w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Tytułem Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji uhonorowana została Dorota Tyburska - anglistka z Torunia. Podczas uroczystości zostały też wręczone wyróżnienia w konkursie oraz nagrody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Chyba wszyscy dojrzeliśmy już jako społeczeństwo do tego, aby przy jednym stole usiąść z nauczycielami i porozmawiać o naszej przyszłości, bo przecież tu nie chodzi tylko o uposażenie i o jakiś doraźny kształt funkcjonowania edukacji, ale o dłuższą perspektywę. Wiele razy trzeba by przypominać te mądrości, które znamy do znudzenia. Przypominamy o nich przy okazji święta nauczyciela: jeżeli my nie zainwestujemy w pokolenie młodych ludzi, a ta inwestycja to przede wszystkim szkoła i odpowiedni poziom nauczania, to nasze marzenia o silnej Polsce, którą chcielibyśmy przekazać następnym pokoleniom, mogą okazać się daremne - mówi Piotra Całbecki, marszałek województwa.- Wszyscy zasługujecie na to, aby wasza praca była doceniana i godnie opłacana. Jesteście ludźmi ambitnymi, realizującymi swoje pasje, potraficie pociągnąć za sobą młode pokolenia i - cytując Olgę Tokarczuk – jesteście dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra – podkreśliła w swoim wystąpieniu przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.W uznaniu zawodowych dokonań, w Dniu Edukacji Narodowej (14 października) Dorota Tyburska została uhonorowana tytułem Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji – najlepszego z najlepszych w tej profesji.- Jestem anglistą w VIII LO i w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu - mówi Dorota Tyburska. - Pracuję w tej szkole około 20 lat z fantastyczną młodzieżą, którą teraz bardzo gorąco pozdrawiam. Pozdrawiam również wszystkich moich absolwentów, którzy machają mi na ulicy, jak mnie widzą. Chciałabym bardzo wszystkim podziękować, bo to właściwie dzięki nim mam tą nagrodę i mam codziennie uśmiech na twarzy. Przyjemnie mi jest spotykać się z nimi, prowadzić zajęcia, organizować wyjazdy z Erasmusa i podróżować po całym świecie. To jest moja pasja, dla której zrezygnowałam z malarstwa, zrezygnowałam z tłumaczeń w Holandii. Zrobiłam to po to, żeby być z młodzieżą (...).Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.