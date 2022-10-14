2022-10-14, 12:15 Redakcja
Інформаційно-консультаційний пункт для іноземців у Бидгощі
У Бидгощі з'явився інформаційно-консультаційний пункт для іноземців.
У інформаційно-консультаційному пункті можна порозумітися польською, англійською і українською мовою. Об'єкт пристосований для осіб з обмеженими можливостями.
Фінансову підтримку у конкурсі на ведення Пункту Інформації для Іноземців у Бидгощі отримав Куявсько-Поморський Український Дім. Сума коштів підтримки становить 30 тис. злотих. Пункт працюватиме до кінця року. Нагадуємо, що фундація АДРА відкрила у Бидгощі в серпні Центр Інтеграції для Іноземців за вул Dworcowа 57. Осередок дає комплексну експертну підтримку з метою інтеграції осіб, які прибувають до Польщі, у польське суспільство - так, щоб могли вони вести гідне життя.