Protest nauczycieli pod bydgoskim kuratorium: „Misją nie opłacimy rachunków" [wideo, zdjęcia]

Kilkadziesiąt osób, głównie przedstawiciele trzech związków zawodowych: ZNP, Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata" oraz NSZZ Solidarność, pikietowało dziś przed siedzibą Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Kuratorowi, którego nie było w budynku przekazano wieniec i petycję

- Przygotowaliśmy dla pana kuratora upominek z okazji naszego wspólnego święta. Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto całej oświaty, w tym również nauczycieli, również pracowników kuratorium i pana kuratora. Niestety, to święto w tym roku jest dla nas gorzkie, stąd upominek ma charakter wymowny, wskazujący na to, jak się czujemy traktowani jako środowisko pracownicze, jako nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni oświaty. Dlatego wiązanka jest biała z czarnymi napisami: „Kwiaty od polskiej oświaty i podziękowanie za takie traktowanie", ponieważ mamy za co dziękować, jeżeli chodzi o złe traktowanie, zarówno w sferze wynagrodzeń, jak i w sferach merytorycznych. Często doświadczamy bardzo złego, nieprofesjonalnego, tendencyjnego traktowania przez pracowników administracji publicznej (...) - mówiono na proteście pod bydgoskim kuratorium.Podobne pikiety odbyły się w całym kraju. W naszym regionie - oprócz Bydgoszczy - także w Toruniu.Więcej w materiale Macieja Wilkowskiego.