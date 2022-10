Minister edukacji we Włocławku: Będą miliony złotych na kierunki medyczne

Minister Przemysław Czarnek podczas w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku/fot. Tytus Żmijewski, PAP

- Jeszcze tej jesieni przekażemy dodatkowe miliony złotych dla szkół wyższych zawodowych, z przeznaczeniem przede wszystkim na kierunki medyczne - powiedział w czwartek we Włocławku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która w akademię została przekształcona w tym roku z Państwowej Uczelni Zawodowej (wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). Minister Czarnek podkreślił, że poprzez zmiany nazwy uczelni Włocławek staje się miastem akademickim w pełnym tego słowa znaczeniu.- Te uczelnie powstawały przed 20 laty. Zdecydowaliśmy wspierać je w rozmaity sposób. Jednym ze sposobów była możliwość ustawowej zmiany nazwy na Akademia, z czym wiążą się dodatkowe uprawnienia edukacyjne - powiedział minister. Zwrócił uwagę, że Włocławek na przestrzeni lat rozwija się, miasto rozbudowuje się, czego przykładem jest PANS. - Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i sposobu zarządzania uczelnią. Cieszę się, że dodatkowe wsparcie, które przekazaliśmy wyższym uczelniom zawodowym, zostało w tej uczelni w ten sposób rozdysponowane - 30 proc. z tych środków zostało przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników z wyrównaniem od 1 stycznia. To są kompetencje rektorów - środki finansowe, które przekazujemy mogą być spożytkowane w rozmaity sposób w ramach autonomii - mówił minister.Szef MEiN zaznaczył, że podwyżka wynagrodzeń jest niezależna od podwyższenia przez resort minimalnej pensji profesorskiej od 1 października, która jest też przewidywana w przyszłym roku. - To nie koniec pomocy dla tej uczelni. Mogę już zakomunikować, a to jest decyzja z ostatnich nawet godzin, a która w tym momencie jest procedowana, będą dodatkowe dziesiątki milionów złotych jeszcze w tym roku, jeszcze tej jesieni, dla szkół wyższych zawodowych z przeznaczeniem przede wszystkim na kierunki medyczne, a ta uczenia rozwija pielęgniarstwo znakomicie - wskazał szef MEiN.Państwowa Akademia Zawodowa kształci studentów na trzech wydziałach, na 16 kierunkach i w 28 specjalnościach.