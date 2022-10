Transport publiczny coraz droższy, więc ceny biletów urosną. Podwyżki w Toruniu

3,80 zł i 1,90 zł - tyle od nowego roku będą kosztować bilety komunikacji miejskiej w Toruniu, jeśli radni zgodzą się na propozycje prezydenta. Podrożeją też bilety wieloprzejazdowe.

Najważniejsze zmiany cen biletów:

- Głównym powodem podwyżek jest tempo wzrostu kosztów transportu publicznego – tłumaczył na konferencji Michał Zaleski, prezydent Torunia. - Najniższy wzrost przewiduje się w kategorii biletów długookresowych, aby zachęcić pasażerów do zakupu biletów trzymiesięcznych i semestralnych i w ten sposób utrwalić u nich nawyk korzystania z komunikacji miejskiej – zaznaczał.Głosowanie odbędzie się w czwartek (20 października). Jeśli radni przyjmą projekt uchwały, wówczas nowe ceny będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 r.- Bilet jednoprzejazdowy normalny z 3,40 zł na 3,80 zł, bilet ulgowy – ze 1,70 zł na 1,90 zł- Karnet wieloprzejazdowy 8-odcinkowy normalny z 22,00 zł na 26,60 zł, karnet ulgowy – z 11,00 zł na 13,30 zł- Bilet dobowy normalny z 12,00 zł na 13,00 zł, ulgowy z 6,00 zł do 6,50 zł- Bilet tygodniowy normalny z 43,00 zł na 45,00 zł, ulgowy z 21,50 zł na 22,50 zł- Bilet miesięczny na wszystkie linie tramwajowe (I strefa) – normalny z 72,00 zł na 79 zł, ulgowy z 36,00 zł na 39,50 zł- Bilet miesięczny na 1 linię autobusową (I strefa) normalny z 71,00 zł na 80 zł, ulgowy z 35,50 zł na 40,00 zł- Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne (I strefa) z 88,00 zł na 98,00 zł, ulgowy z 44,00 zł na 49,00 zł- Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne (I i II strefa) – z 86,00 zł na 142,00 zł, ulgowe z 44,00 zł na 71,00 zł- Bilet semestralny dla uczniów i studentów – ze 190,00 zł do 196,00 zł.Kolejną zmianą zawartą w projekcie uchwały jest zmiana dotychczas funkcjonującego biletu czasowego 45-minutowego na bilet czasowy godzinny w tej samej cenie, czyli 3,80 zł (ulgowy 1,90 zł). Pasażerowie będą mogli skorzystać także z biletu 90-minutowego w cenie 6,80 zł (ulgowy 3,40 zł).W miejsce 2 rodzajów biletów rodzinnych: jednodniowego w cenie 13 zł i weekendowego w cenie 10 zł proponuje się wprowadzenie jednego biletu rodzinnego, uprawniającego do korzystania z wielokrotnych przejazdów w dniu skasowania, jeśli jest on dniem roboczym, albo w dniu skasowania i następnym - jeśli przypadają one w sobotę oraz dni wolne od pracy.Wprowadzona zostanie także możliwość wylegitymowania się dokumentem elektronicznym w aplikacji mObywatel, w tym też – dla uczniów i studentów – Legitymacja, co umożliwi potwierdzenie tożsamości przez aplikację dostępną w telefonie komórkowym.Zmiana dotyczy także przewozu zwierząt – nie będzie podlegać opłacie przewóz psów przewodników, asystujących osobom niewidomym, oraz psów trzymanych na rękach opiekuna przez cały okres podróży, od momentu wejścia do czasu wyjścia z pojazdu (przy czym dopuszcza się możliwość odstawienia psa na podłogę na czas skasowania biletu), jak również zwierząt domowych przewożonych w zamkniętych transporterach.