Чергові новини для Українців: Мер Луцька дякує Торуню за автобуси і допомогу

Місто Торунь подарувало місту-партнеру Луцьк 5 автобусів. Всередині транспорту переказано також гуманітарну допомогу. У вдячності за цей жест мер Луцька, Ігор Поліщук, надіслав до президента Торуня листа, в якому висловив глибоку повагу і щиру вдячність за конкретну позицію щодо війни російської федерації проти України, а також солідарності з Українським народом.

Від імені Луцької Міської Територіальної Громади і від власного імені мер дякує за отримані автобуси і запчастини до них. Вони задовільнятимуть суспільні потреби громади, а також переселенців і жертв воєнних дій в Україні. Ігор Поліщук підкреслює також зграбну роботу Міського Закладу Комунікації у Торуні, завдяки якій вдалося протягом короткого часу вирішитиусі формальності пов'язані із перевезенням транспорту до України. Також мер дякує за матеріальну підтримку. Наголошує: "Україна переживає складний час, але не зважаючи на те, ми щиро віримо у перемогу і добре майбутнє нашої країни, яке створюється вже сьогодні". До Луцька потрапили автобуси марки Єльч, які колись їздили у Торуні. Всередині них передано спальні мішки, пледи, одяг, їжу і засоби гігієни.