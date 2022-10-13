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2022-10-13, 12:49 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Чергові новини для Українців: Мер Луцька дякує Торуню за автобуси і допомогу

Мер Луцька дякує Торуню за автобуси і допомогу/fot. torun.pl
Мер Луцька дякує Торуню за автобуси і допомогу/fot. torun.pl
Місто Торунь подарувало місту-партнеру Луцьк 5 автобусів. Всередині транспорту переказано також гуманітарну допомогу. У вдячності за цей жест мер Луцька, Ігор Поліщук, надіслав до президента Торуня листа, в якому висловив глибоку повагу і щиру вдячність за конкретну позицію щодо війни російської федерації проти України, а також солідарності з Українським народом.

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Від імені Луцької Міської Територіальної Громади і від власного імені мер дякує за отримані автобуси і запчастини до них. Вони задовільнятимуть суспільні потреби громади, а також переселенців і жертв воєнних дій в Україні. Ігор Поліщук підкреслює також зграбну роботу Міського Закладу Комунікації у Торуні, завдяки якій вдалося протягом короткого часу вирішитиусі формальності пов'язані із перевезенням транспорту до України. Також мер дякує за матеріальну підтримку. Наголошує: "Україна переживає складний час, але не зважаючи на те, ми щиро віримо у перемогу і добре майбутнє нашої країни, яке створюється вже сьогодні". До Луцька потрапили автобуси марки Єльч, які колись їздили у Торуні. Всередині них передано спальні мішки, пледи, одяг, їжу і засоби гігієни.
Bydgoszcz
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