W tej pracy cieszą drobiazgi. Doceniono terapeutów zajęciowych z regionu

Największą nagrodą są dla nich postępy podopiecznych. W Urzędzie Marszalskim w Toruniu wyróżniono dziś laureatów konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Ilony Puczkarskiej - pracującej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu

Anny Jasińskiej - opiekującej się pacjentami Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

Natalii Bogusławskiej-Łuczejko - terapeutki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej (powiat bydgoski)

Anity Nowak - prowadzącej zajęcia terapeutyczne dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie (powiat mogileński)

Kingi Sygit-Śmiesznej - terapeutki w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Ciechocinku

- Przychodzą do nas osoby dorosłe, które, np. nie potrafią zawiązać sznurowadeł w butach i u nas się tego uczą - mówi Ilona Puczkarska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu. - Trwa to czasami miesiąc, czasami rok, ale każdy taki mały sukces niezmiernie człowieka cieszy. Uważam, że żeby być szczęśliwym, należy dawać szczęście innym.Natalia Łuczejko jest terapeutą zajęciowym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.- Obecnie mamy 35 uczestników. Są to osoby zaburzone psychicznie. Prowadzę pracownię plastyczną. Staram się wprowadzać różne nowe techniki, pracować z uczestnikami tak, żeby oni też byli zadowoleni, i żeby mogli się spełniać. Staram się zaszczepić w nich miłość do sztuki.- My doceniamy tę pracę i na pewno sami podopieczni i ich rodziny także - o tym wiemy - mówiła Krystyna Żejmo-Wysocka, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie MarszałkowskimDo tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 17 kandydatów, spośród których zarząd województwa przyznał nagrody indywidualne 5 terapeutom zajęciowym.Tym razem nie wyłoniono kandydata do nagrody za całokształt pracy terapeutycznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.W tym roku nagrody trafiły do:Celem Konkursu jest promowanie i uhonorowanie osób wyróżniających się w pracy terapeutycznej, zatrudnionych w placówkach reintegracji zawodowej i społecznej, placówkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, placówkach opieki zdrowotnej, sanatoriach lub ośrodkach rehabilitacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Laureaci konkursu stosują w swojej pracy innowacyjne metody terapeutyczne, promują dobre praktyki i tworzą wysokie standardy pracy terapeutycznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przyczyniając się do podnoszenia jakości usług terapeutycznych