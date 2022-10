Młodzi z klas mundurowych walczyli o przepustkę do Strzeleckich Mistrzostw Polski [wideo]

Oprócz strzelenia na symulatorze innymi konkurencjami były ewakuacja rannego z pola walki i rzut granatem treningowym na odległość/fot. Michał Zaręba Oprócz strzelenia na symulatorze innymi konkurencjami były ewakuacja rannego z pola walki i rzut granatem treningowym na odległość/fot. Michał Zaręba Oprócz strzelenia na symulatorze innymi konkurencjami były ewakuacja rannego z pola walki i rzut granatem treningowym na odległość/fot. Michał Zaręba

Strzelanie w symulatorze, rzut granatem na odległość – między innymi w takich konkurencjach rywalizowali uczestnicy wojewódzkich eliminacji do Strzeleckich Mistrzostw Polski Klas Wojskowych. Najlepsi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku.

Wojewódzkie eliminacje zorganizowano w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. - Młodzież strzela [w symulatorze – przyp. red.] z broni, którą ma na wyposażeniu wojsko polskie, tylko na urządzeniach szkolno-treningowych „Śnieżnik” – tłumaczy podpułkownik Andrzej Koprowski, zastępca szefa ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy.



Oprócz strzelenia na symulatorze innymi konkurencjami były ewakuacja rannego z pola walki i rzut granatem treningowym na odległość.



W eliminacjach zwyciężyli uczniowie z Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku i to oni będą reprezentować region w finale mistrzostw. Wydarzenie odbędzie się w listopadzie we Wrocławiu.