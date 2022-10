Córka generała Andersa otworzyła w Bydgoszczy wystawę poświęconą jego armii [zdjęcia, wideo]

Wystawę w Muzeum Dyplomacji w Bydgoszczy otworzyła Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa /fot. jw

„My wszyscy od Andersa” - taki tytuł nosi plenerowa wystawa, którą od czwartku (13 października) będzie można oglądać przy Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy. Gościem specjalnym uroczystości otwarcia ekspozycji była córka generała Andersa, Anna Maria Anders, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech i San Marino.

Wystawa, zorganizowana wspólnie przez Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego i Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jest poświęcona historii armii dowodzonej przez generała Władysława Andersa. Przybliża także powojenne losy polskich żołnierzy - uchodźstwo i emigrację.



– Emigracja powojenna stworzyła małą Polskę w Londynie. Ja wychowałam się właśnie w takiej małej Polsce – wspominała podczas otwarcia wystawy.



Uroczystość była kontynuowana w Bibliotece UKW. Przewidziano wykład dra Sławomira Łanieckiego „Od Armii Andersa do II Korpusu Polskiego”, projekcję filmu „Mała Polska nad Tamizą” w reż. Pawła Delisia oraz spotkanie z ambasador Anną Marią Anders.



Wystawa mieści się obok budynku Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy, będzie czynna do końca listopada. Jej zwiedzanie warto połączyć z zapoznaniem się ze zbiorami samego Muzeum, w którym znajdują się m.in. pamiątki związane z żołnierzami armii gen. Andersa. Placówka jest czynna w godz. 9.00–16.00, grupy zorganizowane mogą umawiać się telefonicznie (52 346 23 18) lub mailowo (muzeum@ukw.edu.pl).