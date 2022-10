W Żurawicach trwa wypompowywanie ropy po wycieku. „Akcja przynosi efekty”

– Akcja będzie kontynuowana nieprzerwanie, aby umożliwić naprawę – mówi o wypompowywaniu ropy w Żurowicach rzeczniczka kujawsko-pomorskiej straży pożarnej bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska. Na miejscu cały czas znajduje się kilka jednostek straży.

Rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” należącego do spółki PERN systemy wykryły we wtorek późnym wieczorem. Do rozszczelnienia doszło na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu – ok. 70 km od Płocka. Według PERN na razie nie są znane przyczyny zdarzenia. Spółka zaznaczyła, że druga nitka ropociągu „działa bez zmian”.Akcja wypompowywania ropy naftowej po wycieku z magistrali prowadzona jest w miejscowości Żurawice (powiat włocławski), na polu kukurydzy, gdzie znajduje się niewielkie oczko wodne.– Wypompowywanie ropy po wycieku przynosi już efekty. Na początku, w ciągu pierwszych godzin akcji nie było tego tak widać. Akcja będzie kontynuowana nieprzerwanie, gdyż teren musi być na tyle suchy i stabilny, żeby mógł zostać rozkopany do prac związanych z uszczelnieniem rurociągu, czym zajmie się specjalistyczna ekipa PERN – powiedziała rzeczniczka prasowa kujawsko-pomorskiej straży pożarnej bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska. Zastrzegła jednocześnie, że trudno ocenić, jaka ilość ropy została wypompowana: takie szacunki utrudnia fakt, że wraz z surowcem pompowane jest błoto powstałe po wycieku. Wskazał, że równie trudno ocenić powierzchnię rozlewiska, ze względu na to, że znajduje się ono pośrodku pola kukurydzy. – Myślę, że akcja wypompowywania może potrwać jeszcze kilka godzin, nawet do zmroku. Mamy świadomość, że czas jest tutaj bardzo ważny – podkreśliła.Na miejscu cały czas znajduje się kilka jednostek straży pożarnej – państwowej i ochotniczej – w tym specjalistyczna jednostka chemiczna straży pożarnej z Włocławka, oraz zakładowa straż pożarna PERN. – Główną rolę odgrywają tutaj specjalistyczne pompy do odpompowywania takich ropy i substancji ropopochodnych – dodała rzeczniczka.PERN informował dotąd, iż na razie nie są znane przyczyny rozszczelnienia rurociągu. Odcinek zachodni rurociągu „Przyjaźń” łączy Bazę Surowcową w Miszewku Strzałkowskim z parkiem zbiornikowym MVL zlokalizowanym w Schwedt. – Tą częścią magistrali płynie surowiec dla dwóch niemieckich rafinerii: PCK Raffinerie GmbH Schwedt oraz TOTAL RaffinerieMitteldeutschland GmbH w Spergau – wynika z danych spółki.Spółka podała, że dostawy ropy naftowej do Niemiec odbywają się z uwzględnieniem możliwości technicznych po rozszczelnieniu jednej z dwóch nitek magistrali. Zapewniła też, że rafinerie w Polsce otrzymują surowiec zgodnie z planem, a sytuacja nie ma wpływu na dostęp do paliw dla kierowców.