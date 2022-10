Pociąg potrącił mężczyznę pod Inowrocławiem. Wtargnął na torowisko?

Do tragedii doszło o godz. 11.23 w miejscowości Węgierce/fot. Archiwum

Pod Inowrocławiem doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg. Na miejscu cały czas działają służby.

Do tragedii doszło o godz. 11.23 w miejscowości Węgierce (powiat inowrocławski). - Prawdopodobnie doszło do wtargnięcia mężczyzny na torowisko. Niestety ze skutkiem śmiertelnym potrącił go pociąg osobowy relacji Giżycko-Wrocław - mówi kapitan Jarosław Skotnicki, rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.Na miejscu zdarzenia są trzy zastępy straży pożarnej, patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. - Działają już też przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych, również będzie prokurator, który poprowadzi postępowanie – dodaje rzecznik.Na czas działań służb można spodziewać się utrudnień w ruchu kolejowym w miejscu wypadku.