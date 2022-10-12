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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-10-12, 11:55 Redakcja

Простір для навчання та ігор. Загальна кімната для дітей з України

Пропозиція адресована українським дітям 6-14 років з досвідом біженства / фото Facebook
Пропозиція адресована українським дітям 6-14 років з досвідом біженства / фото Facebook
Безкоштовна українська світлиця для дітей шкільного віку працює в Академії Наук за вул Św. Katarzyny 4 у Торуні.

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Ще 7 березня заклад організував заняття для дітей та молоді. За підтримки бюджету міста заняття проводитимуться там щонайменше до 29 жовтня. Пропозиція скерована до українських дітей-біженців у віці від 6 до 14 років. Світлиця працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00. Містить тихе навчальне приміщення для учнів, що вчаться в режимі онлайн в українських школах. На місці присутній вчитель, що опікується дітьми, слідкує за присутністю на заняттях, а також допомагає вирішувати нагальні питання. З метою вирівнювання освітніх шансів, спричинених мовним бар'єром, введено допоміжні заняття українською мовою для учнів, що підуть до польської школи - в основному з математики. Заняття безкоштовні. Батьки, які бажають віддати туди свою дитину, мають особисто прийти до Академії, що знаходиться за адресою вул Świętej Katarzyny 4.

Функціонування світлиці реалізується в рамках суспільного завдання "Допомога біженцям з України, що перебувають на території Торуня". Вартість проєкту становить 9550 злотих, зокрема фінансування з Управління Міста Торунь становить 7350 злотих.
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