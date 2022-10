Ciepła woda dla Torunia. Lux Veritatis otwiera nowoczesną ciepłownię [wideo]

Dzięki otwarciu nowego obiektu ciepło popłynie do budynków kościelnych związanych z Radiem Maryja i TV Trwam, ale także do sieci miejskiej w Toruniu/fot. materiały TV Trwam

- Największym bogactwem narodu są światli obywatele — taki cytat ze św. Jana Pawła II powtarzał o. Tadeusz Rydzyk, założyciel radia Maryja, otwierając ciepłownię geotermiczną w Toruniu.

Poświęcenia jej dokonał ks. bp Józef Szamocki. Przesłanie do uczestników uroczystości skierował prezydent RP Andrzej Duda. Jego słowa odczytała szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Prezydent zwrócił uwagę, że inwestycje służące bezpieczeństwu energetycznemu naszego kraju istotnie umacniają polską suwerenność i niezawisłość. Wyraził uznanie dla twórców „ambitnego projektu geotermalnego", będącego „znakomitą odpowiedzią na wyzwania naszych niespokojnych czasów, stanowiąc wspaniałe przesłanie dumnego patriotyzmu oraz polskiej wiedzy, przedsiębiorczości i zaradności". Podziękował za inspirujący przykład wielorakiego wykorzystania odnawialnej energii geotermalnej, „która jako szeroko dostępna na znacznych obszarach Polski, przyjazna środowisku i gwarantująca stabilność dostaw może być naszym ważnym atutem rozwojowym". Swoje podziękowania skierował do ojców redemptorystów „od wielu lat propagujących zalety geotermii".Dzięki otwarciu nowego obiektu ciepło popłynie do budynków kościelnych związanych z Radiem Maryja i TV Trwam, ale także do sieci miejskiej w Toruniu. Inwestycję zrealizowała Fundacja Lux Veritatis. Zgodnie z warunkami przyłączenia - ciepłownia poda do sieci miejskiej wodę o temperaturze do 130 stopni.Otwarciu toruńskiej ciepłowni towarzyszy konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne Polski” w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wśród zaproszonych gości i prelegentów są m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier Jacek Sasin, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, prezesi spółek Orlen, KGHM i PGE oraz dr inż. Piotr Długosz, autor koncepcji układu geotermalnego w Toruniu.