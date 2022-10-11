Сьогодні в Бидгощі проходить Ярмарок вакансій. Вхід вільний

У Бидгоському Торгівельно-Виставковому Центрі за вул Гданська 187 знаходяться роботодавці, які шукають працівників. Після вибуху війни там був склад речей для біженців з України.

Під час сьогоднішньої події можна ознайомитися із пропозиціями роботи у Куявсько-Поморському регіоні, подати документи і поговорити з експертами HR. Також можна взяти участь у симуляції співбесіди і безкоштовно зробити фото до резюме. В залі присутні представники фірм пов'язаних із ринком праці, які дадуть відповіді на хвилюючі вас питання і дадуть багато порад. Організатори запустили безкоштовне автобусне сполучення до Центру в Мишленчінку, що їде з вокзалу Bydgoszcz Leśna за вул Modrzewiowа. В свою чергу 20-21 жовтня в холі Immobile Łuczniczka проходитиме найбільший ярмарок вакансій в регіоні - Offerty.-20 жовтня - стаціонарно з 11:00-16:00, а 21 жовтня - онлайн з 11:00-16:00, на платформі www.offerty.byd.pl Організатором події є Спілка Бидгоських Бюро Кар'єр.Цьогорічні Offerty скеровані в основному до фірм із сектору сучасних послуг для бізнесу. Ярмарок супроводжуватиме подія під назвою Kariera 4.0, в рамках якої організовано буде майстер-класи на тему потрібних компетенцій у секторі сучасних послуг.