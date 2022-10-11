Сьогодні в Бидгощі проходить Ярмарок вакансій. Вхід вільний
У Бидгоському Торгівельно-Виставковому Центрі за вул Гданська 187 знаходяться роботодавці, які шукають працівників. Після вибуху війни там був склад речей для біженців з України.
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-20 жовтня - стаціонарно з 11:00-16:00, а 21 жовтня - онлайн з 11:00-16:00, на платформі www.offerty.byd.pl Організатором події є Спілка Бидгоських Бюро Кар'єр.
Цьогорічні Offerty скеровані в основному до фірм із сектору сучасних послуг для бізнесу. Ярмарок супроводжуватиме подія під назвою Kariera 4.0, в рамках якої організовано буде майстер-класи на тему потрібних компетенцій у секторі сучасних послуг.