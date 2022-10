Slip w Grudziądzu jednak powstanie. Radni znacznie zwiększyli budżet

Prawie milion złotych będzie kosztował slip na nabrzeżu Wisły w Grudziądzu – radni zdecydowali o zwiększeniu budżetu na tę inwestycję. Obiekt będzie miał służyć m.in. służbom ratunkowym oraz wędkarzom.

Ogłoszony w maju przetarg na budowę slipu do wodowania łodzi zakończył się niepowodzeniem. – Podczas wcześniejszego przetargu środki zarezerwowane w budżecie wynosiły ok. 660 tys. złotych. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli decyzję o dokonaniu przesunięć w budżecie, tak aby zabezpieczyć tę inwestycję – mówi Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza. Dodaje, że Miasto liczy na pozyskanie funduszy od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.– To inwestycja bardzo ważna, choćby ze względu na działania służb bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej, które zyskałyby nowe miejsce do wodowania sprzętu, potrzebne do prowadzenia akcji ratowniczych. Jest także jest istotna dla środowiska wędkarzy, którzy o takie miejsce zabiegali – wskazuje Piernicki.Slip na nabrzeżu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera ma powstać jeszcze w tym roku. Będzie kosztował ok. miliona złotych.