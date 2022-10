Na grzybobranie zabierz telefon! Policjanci pomogli zabłąkanemu małżeństwu

Policjanci apelują, by na wyprawę do lasu zabrać naładowany telefon, nie wybierać się samotnie, zadbać o odpowiednie ubranie/ot. ilustracyjna, Pixabay

Dzięki kontaktowi telefonicznemu policjantom udało się odnaleźć 74-latka, który zgubił się podczas wyprawy na grzyby. Funkcjonariusze radzą: na wyprawę do lasu warto dobrze się przygotować.

O sytuacji zaalarmowała policjantów zaniepokojona kobieta. – Z jej relacji wynikało, że wspólnie z mężem przyjechała do lasu na grzyby na terenie gminy Rogowo. Niestety w pewnym momencie oboje stracili orientacje. Jej jednak udało się dotrzeć do samochodu, ale jej 74-letniemu mężowi, który ma problemy zdrowotne, już nie. Na szczęście oboje mieli telefony komórkowe – informuje asp. szt. Dorota Rupińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.Dyżurny komendy, w rozmowie z mężem kobiety, ustalił, że charakterystycznym punktem w jego okolicy są linie wysokiego napięcia. Na pomoc zadysponował policjantów „patrolówki”, a mężczyźnie polecił pozostanie w jednym miejscu. – Funkcjonariusze najpierw dotarli do zgłaszającej. Ustalili dokładnie, w którym kierunku oddalił się mężczyzna i skontaktowali się z nim telefonicznie – relacjonuje asp. szt. Rupińska. – Jeden z funkcjonariuszy skierował się do lasu i idąc wzdłuż linii wysokiego napięcia dopiero po przejściu kilku kilometrów odnalazł zagubionego mężczyznę. 74-latek był zmęczony i zdenerwowany, na szczęście nie potrzebował pomocy medycznej.Policjanci apelują, by na wyprawę do lasu dobrze się przygotować: zabrać naładowany telefon, nie wybierać się samotnie, zadbać o odpowiednie ubranie, elementy odblaskowe.