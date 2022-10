Jak pandemia zmieniła świat? To temat konferencji WelScience in Bydgoszcz

„Covid. Doświadczenie społeczne"- pod takim hasłem Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca" w najbliższy czwartek i piątek (13-14 października) organizuje konferencję WelScience in Bydgoszcz. To wydarzenie na wzór toruńskiego forum gospodarczego „Welconomy".

- Ta konferencja ma na celu pokazanie, że po pierwsze epidemia trwa, pandemia trwa, w każdej chwili może pojawić się jakiś wariat bardziej agresywny, i jeszcze bardziej zakaźny - mówi dr Paweł Rajewski, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.- I po drugie: chcemy podkreślić, że musimy być przygotowani na to, że biologia nie lubi pustki. Skończy się SARS-CoV-2, bo kiedy się skończy, będzie z nami w naszym społeczeństwie, ale już nie będzie miał takiego wymiaru pandemicznego, będzie podobny do wirusa grypy, ale w każdej chwili może pojawić się nowy patogen, który również może być zagrożeniem. I to ma właśnie nas nauczyć, żebyśmy mieli opanowane pewne schematy zachowań, nie tylko na szczeblu ochrony zdrowia, ale również na szczeblu gospodarczym, państwowym, i żebyśmy mogli w każdej chwili te mechanizmy uruchomić.Jak podkreśla dr Rajewski, konferencja jest adresowana nie tylko do lekarzy, czy do specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia, ale po prostu do wszystkich.- To spotkanie jest dla państwa, dla społeczeństwa, żeby pokazać, jak wspólnie, bo rzeczywiście wspólnie walczyliśmy z tą pandemią, i jak wspólnie możemy doprowadzić do jej zakończenia (...)- mówi dr Rajewski.Organizatorem dwudniowego spotkania pod hasłem „Covid. Doświadczenie społeczne" jest Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca", które co roku organizuje w Toruniu forum gospodarcze Welconomy. Konferencja WelScience in Bydgoszcz odbędzie się 13 i 14 października w bydgoskiej Operze Nova. Udział jest bezpłatny, ale trzeba się zarejestrować na stronie www.welconomy.plPartnerem strategicznym wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednym z patronów medialnych - Polskie Radio PiK