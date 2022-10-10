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2022-10-10, 12:43 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Консультанти з працевлаштування запрошують на зустріч у Влоцлавку

„Śródmieście Cafe" за вул 3 Maja 9/fot. wloclawek.eu
„Śródmieście Cafe" за вул 3 Maja 9/fot. wloclawek.eu
У жовтні можна прийти до громадянської кав'ярні „Śródmieście Cafe" за вул 3 Maja 9 на чергування працівників Повітового Центру Зайнятості у Влоцлавку.

У Бидгощі з'явився інформаційно-консультаційний пункт для іноземців

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Організатори запрошують усіх бажаючих працевлаштуватися, пройти курси або ж знайти фінансування для початку власної справи, 11 і 22 жовтня з 14:00 до 15:00. Кав'ярню очолює Фундація Зарядка. Години роботи: будні дні з 12:00 до 18:00, щосуботи з 10:00 до 14:00. Тут завжди чекають смачна кава і зігріваючий чай.

„Влоцлавек. Від динозаврів до сьогодення" це книжка, котра запрошує наймолодших жителів міста у подорож до найстаріших закутків Влоцлавка. Книжки передала Фундація Зарядка. Незабаром вони з'являться на полицях бібліотек.

12 жовтня у Камерному Театрі Бидгощі біля Рибного Ринку можна переглянути першу виставу для наймолодших.

„Розплутати веселку" це спектакль для дітей віком від 1 року. Дії проходять не надто швидко, найважливішим є картинка, музика, ритм і жест - слова відходять на другий план, звучать рідко, бо "Розплутати веселку" це розмова за допомогою відчуттів та емоцій. Можна зарезервувати місця за номером 887 467 102, а також за адресою: bow1@teatrkameralny.com. Білети онлайн: www.bilety24.pl.
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