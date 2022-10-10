Консультанти з працевлаштування запрошують на зустріч у Влоцлавку
У жовтні можна прийти до громадянської кав'ярні „Śródmieście Cafe" за вул 3 Maja 9 на чергування працівників Повітового Центру Зайнятості у Влоцлавку.
У Бидгощі з'явився інформаційно-консультаційний пункт для іноземців
„Влоцлавек. Від динозаврів до сьогодення" це книжка, котра запрошує наймолодших жителів міста у подорож до найстаріших закутків Влоцлавка. Книжки передала Фундація Зарядка. Незабаром вони з'являться на полицях бібліотек.
12 жовтня у Камерному Театрі Бидгощі біля Рибного Ринку можна переглянути першу виставу для наймолодших.
„Розплутати веселку" це спектакль для дітей віком від 1 року. Дії проходять не надто швидко, найважливішим є картинка, музика, ритм і жест - слова відходять на другий план, звучать рідко, бо "Розплутати веселку" це розмова за допомогою відчуттів та емоцій. Можна зарезервувати місця за номером 887 467 102, а також за адресою: bow1@teatrkameralny.com. Білети онлайн: www.bilety24.pl.