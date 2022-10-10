Консультанти з працевлаштування запрошують на зустріч у Влоцлавку

У жовтні можна прийти до громадянської кав'ярні „Śródmieście Cafe" за вул 3 Maja 9 на чергування працівників Повітового Центру Зайнятості у Влоцлавку.

Організатори запрошують усіх бажаючих працевлаштуватися, пройти курси або ж знайти фінансування для початку власної справи, 11 і 22 жовтня з 14:00 до 15:00. Кав'ярню очолює Фундація Зарядка. Години роботи: будні дні з 12:00 до 18:00, щосуботи з 10:00 до 14:00. Тут завжди чекають смачна кава і зігріваючий чай.„Влоцлавек. Від динозаврів до сьогодення" це книжка, котра запрошує наймолодших жителів міста у подорож до найстаріших закутків Влоцлавка. Книжки передала Фундація Зарядка. Незабаром вони з'являться на полицях бібліотек.12 жовтня у Камерному Театрі Бидгощі біля Рибного Ринку можна переглянути першу виставу для наймолодших.„Розплутати веселку" це спектакль для дітей віком від 1 року. Дії проходять не надто швидко, найважливішим є картинка, музика, ритм і жест - слова відходять на другий план, звучать рідко, бо "Розплутати веселку" це розмова за допомогою відчуттів та емоцій. Можна зарезервувати місця за номером 887 467 102, а також за адресою: bow1@teatrkameralny.com. Білети онлайн: www.bilety24.pl.