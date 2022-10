Radosław Sikorski kupił pickupa dla ukraińskich żołnierzy. Trzeba wypełnić go darami

Radosław Sikorski kupił terenowego pickupa dla ukraińskich żołnierzy, do podobnych zakupów zachęcił swoich przyjaciół, a teraz zaprasza wszystkich chętnych do zapełnienia samochodów darami. Zbiórkę prowadzą wszystkie biura europosła w regionie.

„Wspólnie z żoną sfinansowaliśmy zakup samochodu typu pick-up dla ukraińskich żołnierzy, a przyjaciół namówiliśmy do kupienia drugiej maszyny. Kolejne dorzucili inni darczyńcy. Już wkrótce, po przeglądzie i przystosowaniu do warunków bojowych, chcemy przekazać je adresatom. A skoro auta i tak ruszają do Ukrainy, niech nie jadą puste – możemy wspólnie wypełnić je darami dla walczących - pisze Radosław Sikorski w mediach społecznościowych.O szczegółach mówi asystent europosła Paweł Napolski.- Pan europoseł chciałby wspólnie z mieszkańcami naszego regionu wypełnić samochód darami dla dzielnych Ukraińców, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby wesprzeć tą akcję do przekazywania najpotrzebniejszych rzeczy do biur poselskich europosła Radosława Sikorskiego zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim - mówi Paweł Napolski.Dodaje, że do tych najpotrzebniejszych rzeczy zalicza się przede wszystkim: bieliznę i skarpety termoaktywne, karimaty, maty samopompujące, śpiwory, mundury ocieplane, buty wojskowe, agregaty, jedzenie w puszkach, latarki czołowe, powerbanki.Wszystkie dary można przekazać do jednego z biur Radosława Sikorskiego w regionie: w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu lub Nakle. Adresy oraz kontakty są TUTAJ