Na takim sprzęcie pracują policyjni wodniacy z Włocławka [wideo, zdjęcia]

Łódź motorowa, quady, rowery elektryczne, skuter i radiowozy - policja wodna z Włocławka pochwaliła się swoim nowym nabytkiem, flotą, której wartość sięga bez mała 2 milionów złotych.

łódź motorowa, oznakowana marki Parker Pilot House 800 o wartości 880 263 zł., wyposażona w dwa silniki po 150 kM każdy. Łódź jest przystosowana do pływania 6-osobową załogą, ma kabinę i jest ogrzewana. Wyposażona jest w radar z funkcją automatycznego rozpoznawania jednostek na wodzie oraz nawigację dla łodzi

2 szt. oznakowanych quadów marki Polaris, o wartości 74 488 zł każdy

4 szt. rowerów elektrycznych marki Leader Fox o łącznej wartości 48 000 zł

dron JI M30T z dodatkowymi kompletami akumulatorów, wyposażony w termowizję (66 711,79 zł).

Policjanci Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku patrolują okolice rzeki Wisły po obu stronach tamy, ale także Jeziora: Wikaryjskie, Skrzynki, Czarne. Wspomagają również okoliczne jednostki policji, czy inne służby w działaniach na wodzie. Zdarza się im interweniować udzielając pomocy żeglarzom, użytkownikom sprzętu wodnego, a nawet surfingowcom. Biorą także udział w poszukiwaniach osób, jeśli dojdzie to ich zaginięcia w pobliżu wody. To tylko niektóre zadania policyjnych wodniaków, które wymagają specjalistycznych umiejętności, ale także sprzętu.I taki właśnie sprzęt udało się kupić dzięki temu, że MSWiA pozytywnie rozpatrzyło wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.Do włocławskich funkcjonariuszy trafiły:A to jeszcze nie koniec, bo wkrótce do ogniwa dostarczone zostaną sprzęty, na których zakup już podpisano umowy, czyli skuter wodny wartości 99 600 zł i 2 szt. oznakowanych radiowozów typu pickup marki Toyota Hilux, o wartość 1 szt. 312 426,15 zł każdy.Symboliczne przekazanie odbyło się w OSiR Włocławek na Zalewie Włocławskim, a uczestniczyli w nim Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski wraz ze swoim zastępcą ds. logistyki insp. Marcinem Woźniakiem oraz Komendant Miejski Policji we Włocławsku, insp. Maciejowi Sadowskiemu wraz z policjantami.