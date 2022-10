Co dalej z budową ośrodka kultury w Małym Rudniku? Koszty wzrosły o ponad milion!

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku z salą widowiskową, salą muzyczną, windą, kuchnią i pracowniami warsztatowymi miał być oddany do użytku we wrześniu, tymczasem wykonawca właśnie wniósł o waloryzację budżetu, tłumacząc, że koszty budowy wzrosły o ponad milion złotych. Jak poradzi z tym sobie gmina?

– Rzeczywiście, wykonawca zwrócił się do nas o waloryzację kontraktu uzasadniając ten krok wzrostem cen materiałów, usług oraz brakiem dostępności niektórych komponentów niezbędnych do wykończenia inwestycji – mówi zastępca wójta Jacek Zyglewicz.– Na ten moment analizujemy dokumenty, które zostały nam przedstawione wraz z dowodami, fakturami, ofertami i będziemy podejmować stosowne kroki. Cały kontrakt opiewa na 7 mln 200 tys. zł. Wykonawca zwrócił się do nas o ponad milion złotych waloryzacji. Zaawansowanie prac jestem dość duże, można powiedzieć że plan jest zrealizowany gdzieś na 80 procent.