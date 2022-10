200 osób kopało i są efekty! Skarby odkryte w ziemi podczas zlotu pod Koronowem

Najprawdopodobniej średniowieczne części broni i pamiątkę po żołnierzu z II wojny światowej znaleziono podczas Ogólnopolskiego Zlotu Poszukiwaczy Bitwy pod Koronowem.

Około 200 pasjonatów historii i archeologii przeszukiwało w sobotę pola w okolicy Wilcza, by znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie dokładnie toczyła się polsko-krzyżacka bitwa z października 1410 roku. Zebrano pół reklamówki „skarbów" - m.in, pieniądze sprzed kilku tysięcy lat.- Udało się odkryć dwa groty najprawdopodobniej z czasów Bitwy pod Koronowem, ale to już wypowiedzą się archeolodzy. Znaleźliśmy też mnóstwo artefaktów nie z epoki – m.in. rzymskie monety i fibule, czyli agrafki do zapinania szat - mówi Piotr Glimasiński, prezes Stowarzyszenia Bractwo. - Udało się też odkryć połowę nieśmiertelnika żołnierza z kampanii wrześniowej, jest tam nawet jego imię i nazwisko - dodaje.Zdaniem szefa Bractwa, w przeszukiwanym miejscu mogła toczyć się potyczka. By odpowiedzieć, czy właśnie tam odbywała się zwycięska dla Polaków bitwa w 1410 roku, potrzeba jeszcze badań. Piotr Glimasiński dziękuje właścicielom pól, którzy udostępnili swoje grunty do poszukiwań.