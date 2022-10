200 osób szuka śladów bitwy pod Koronowem. Pierwszy taki zlot w Polsce [wideo, zdjęcia]

Pod nadzorem konserwatorskim odbywa się sobotni Ogólnopolski Zlot Poszukiwaczy Bitwy pod Koronowem. Na polach koło Wilcza około 200 osób poszukuje śladów bitwy, która rozegrała się tu w 1410 roku.

Wilcze to wieś w pobliżu Koronowa, gdzie 10 października 1410 roku faktycznie rozegrała się zwycięska dla Polaków bitwa z Krzyżakami. Na poszukiwanie artefaktów związanych z tą batalią wyruszyło około 200 amatorów archeologii. To pierwsze takie wydarzenie w tym miejscu i zarazem ostatnie w tym sezonie w Polsce. Zainteresowanie przeszło oczekiwania organizatorów. Każdy z poszukiwaczy liczy na cenne znalezisko. - Każdy myśli, że to będzie dla niego strzał życia. Musieliśmy sami wyposażyć się w sprzęt - w wykrywacz metalu, szpadelek, torbę na znaleziska i na złom - bo złom też zbieramy, nie zostawiamy go - opowiadał jeden z uczestników Zlotu.Wydarzenie rozpoczęło się od od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą bitwę. Następnie było krótkie szkolenie archeologiczne dla uczestników i wreszcie rozpoczęcie poszukiwań. O 20.00 ogłoszeni zostaną zwycięzcy mistrzostw w poszukiwaniu.Organizatorzy Zlotu to Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne Bractwo oraz Urząd Miasta i Gminy Koronowo, przy wsparciu Towarzystwa Miłośników Historii Batalionu Obrony Narodowej Koronowo.