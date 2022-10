Kujawsko-Pomorskie dostanie 411 mln zł rekompensaty za mniejsze wpływy z PIT

411 mln zł - na bieżące i najbardziej pilne wydatki - trafi w najbliższym czasie z Budżetu Państwa do samorządów województwa kujawsko-pomorskiego. - To rekompensata za mniejsze wpływy z podatków PIT - tłumaczy kujawsko-pomorski wojewoda. Mikołaj Bogdanowicz mówi też, że informacje o złej sytuacji samorządów w regionie są przesadzone./fot. KPUW

411 mln zł - na bieżące i najbardziej pilne wydatki - trafi w najbliższym czasie z Budżetu Państwa do samorządów województwa kujawsko-pomorskiego. - To rekompensata za mniejsze wpływy z podatków PIT - tłumaczy kujawsko-pomorski wojewoda. Mikołaj Bogdanowicz mówi też, że informacje o złej sytuacji samorządów w regionie są przesadzone.

- Informacje przekazywane, przede wszystkim przez pana prezydenta Bydgoszczy, ale i przez innych samorządowców, którzy mówią, że sytuacja samorządów w naszym regionie jest taka zła, jest po prostu, szanowni państwo, nieprawdziwa. Chciałbym podać fakty - mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.- Wynik nadwyżki operacyjnej, tak zwanego zysku samorządu w roku 2021, tym pandemicznym, jest taki: samorządy wypracowały aż 2 miliardy złotych wolnych środków. Plan na pierwsze półrocze 2022 roku wszystkich kujawsko-pomorskich samorządów, od samorządu pana marszałka, po prezydentów, powiaty, po wszystkie gminy, wynosił plus 16 mln zł. Co się okazało: realizacja tego planu ostatecznie zakończyła się wynikiem - a wiemy to ze sprawozdania, które otrzymuje Regionalna Izba obrachunkowa - na poziomie 839 mln zł.Nadwyżka, którą dostaną samorządy może być przeznaczona na dowolne cele - tłumaczył wojewoda Bogdanowicz- Fundusz przygotowany przez rząd ma zrekompensować tę stratę podatkową. Nadwyżka da możliwość uwzględnienia podwyżek, które są w różnych obszarach między nimi energii i gazu - dodaje wojewoda.Samorządy w całym kraju otrzymają w sumie 13,7 mld zł.