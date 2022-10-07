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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-10-07, 11:46 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

У Бидгощі з'явився інформаційно-консультаційний пункт для іноземців

Куявсько-Поморському Українському Домі за вул Єзуїтська 5 кімната номер 1 на партері отримати можна допомогу у заповненні урядових документів, оренди помешкання, пошуках роботи або відправленні дитини до школи чи дитячого садка./fot. bydgoszcz.pl
Куявсько-Поморському Українському Домі за вул Єзуїтська 5 кімната номер 1 на партері отримати можна допомогу у заповненні урядових документів, оренди помешкання, пошуках роботи або відправленні дитини до школи чи дитячого садка./fot. bydgoszcz.pl
Куявсько-Поморському Українському Домі за вул Єзуїтська 5 кімната номер 1 на партері отримати можна допомогу у заповненні урядових документів, оренди помешкання, пошуках роботи або відправленні дитини до школи чи дитячого садка.

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У пункті новоприбулі з-за кордону можуть розраховувати на підтримку у подачі документів пов'язаних із легалізацією перебування, отриманням польського громадянства, Карти Поляка, дозволу на виконання робіт а також в різних кризових ситуаціях, інвалідності, дискримінації. Пункт працює з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 14:00. У вихідні та свята працює інфолінія +48 667 467 150.

У інформаційно-консультаційному пункті можна порозумітися польською, англійською і українською мовою. Об'єкт пристосований для осіб з обмеженими можливостями. Фінансову підтримку у конкурсі на ведення Пункту Інформації для Іноземців у Бидгощі отримав Куявсько-Поморський Український Дім. Сума коштів підтримки становить 30 тис. злотих. Пункт працюватиме до кінця року. Нагадуємо, що фундація АДРА відкрила у Бидгощі в серпні Центр Інтеграції для Іноземців за вул Dworcowа 57. Осередок дає комплексну експертну підтримку з метою інтеграції осіб, які прибувають до Польщі, у польське суспільство – так, щоб могли вони вести гідне життя.
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