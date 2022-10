W „Odzyskowni" używane rzeczy zyskają drugie życie. Tylko trzeba je tam przynieść!

W PSZOK - u przy ul. Dwernickiego 15 w Toruniu działa „Odzyskownia". Jedni przynoszą, inni zabierają - za symboliczną opłatą./fot. odpady.torun.pl

W Toruniu działa „Odzyskownia". Można do niej przynosić niepotrzebne, ale sprawne przedmioty, np. sprzęt sportowy, zabawki, czy niewielkich rozmiarów meble. Chętni, za symboliczną opłatą taki przedmiot wykupią i dadzą mu drugie życie. Skorzystają też na tym toruńskie organizacje dobroczynne.

O szczegółach mówi Joanna Pepłowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.



- „Odzyskownia", czyli zyska mieszkaniec, zyska organizacja dobroczynna, zyska środowisko - mówi Joanna Pepłowska. - Przedmioty, które są czyste, które są sprawne możemy zawsze dostarczyć do naszej nowej „Odzyskowni", która mieści się w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Dwernickiego 15 (...). Oczekujemy na przedmioty małogabarytowe, czyli: książki, gry, zabawki, jeżeli już odpady wielkogabarytowe, takie jak meble, to raczej: fotele, krzesła, obrazy, wazony, zasłony czy obrusy (...).



Punkt Odzyskownia działa w godzinach funkcjonowania PSZOK-u, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-18:00; w soboty w godz. 10:00-14:00. Przedmioty oddawać można w każdy dzień otwarcia punktu, zaś nabywanie przedmiotów dostępne będzie w każdą sobotę.



Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.