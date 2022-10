Bardziej ekologicznie być nie może! Tak szkoła z Inowrocławia oszczędza energię

Szkoła Podstawowa nr 8 w Inowrocławiu wyrasta na polskiego lidera w dziedzinie oszczędzania na zużywanej energii cieplnej i elektrycznej. Placówka zamontowała na dachu panele fotowoltaiczne, a ciepłem w budynku zarządza system sztucznej inteligencji.

- To jest tak, jakbyśmy przewidzieli kilka lat temu, to, co może się stać w 2022 roku, i dlatego już kilka lat temu rozpoczęliśmy w budynku tej szkoły cykl olbrzymich inwestycji proekologicznych. oszczędności są potężne - mówi Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia. Dodaje, że budynek został ocieplony, wymieniono cały system ogrzewania z grzejnikami, z instalacją doprowadzającą wodę, z węzłem, a na koniec wprowadzono nowatorski system sterowania energią.Dzięki temu szkoła obniżyła rachunki za prąd o 42 procent, a energii cieplnej o połowę.- Cała inwestycja kosztowała ponad 3 mln zł. Tyle trzeba było przekazać na tak głęboką termomodernizację, jaka miała miejsce w przypadku Szkoły Podstawowej nr 8, bo tutaj mówimy o absolutnie kompleksowym remoncie - podkreśla Ewa Koman, zastępca prezydenta Inowrocławia i podaje szczegóły zmian.- Wymieniona została cała instalacja grzewcza, docieplone zostały ściany, wymieniono okna na produkt o najwyższej jakości. Na dachu szkoły pojawiło się 117 paneli fotowoltaicznych, o których wspomniał pan prezydent. Na końcowym etapie dołożyliśmy jeszcze system sztucznej inteligencji na głównym zaworze cieplnym, który dostarcza energię cieplną do tego budynku. Ten system pozwolił jeszcze dodatkowo zoptymalizować temperaturę w całej szkole (...)Więcej w materiale Marcina Glapiaka.