Niepełnosprawni chcą pracować i spełniać marzenia. Fundacja Aktywizacja im pomaga!

Wsparcie i pomoc dla osób niepełnosprawnych szukających pracy, rozwijanie i zdobywanie przez nich nowych umiejętności - tym zajmuje się Fundacja Aktywizacja. Dziś świętowała jubileusz 10-lecia istnienia.

- Nasze wsparcie jest wielowymiarowe, zawsze dopasowane do potrzeb, możliwości i kompetencji osób z niepełnosprawnościami - mówi Anna Rybarczyk-Bigoń, dyrektorka bydgoskiego oddziału fundacji.- Zaczynamy zawsze od diagnozy. Sprawdzamy, z czym dana osoba do nas przychodzi, co mogłaby robić, co lubi robić, jakie są jej oczekiwania i preferencje zawodowe. Następnie przygotowujemy ją do pracy poprzez szereg działań. Jeśli potrzebujesz szkoleń, stażu, czy praktyk zawodowych, pomagamy naszym podopiecznym tymi drogami podnieść kwalifikacje, zdobyć kompetencje. Bywa też tak, że od razu przedstawiamy ofertę pracy. Współpracujemy z pracodawcami i wysyłamy osoby z niepełnosprawnościami na otwarty rynek pracy, przy czym kluczowe jest to, że nasze wsparcie nie kończy się z momentem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.Jak podkreśla Anna Rybarczyk-Bigoń, ważne jest to, aby zatrudnienie osoby niepełnosprawnej miało charakter trwały. I to udaje się osiągnąć.- Pewna historia bardzo mocno utkwiła mi w pamięci. Pan Ireneusz bardzo chciał zostać listonoszem. Miał do tego predyspozycje, umiejętności po prostu miał smykałkę, natomiast jego ograniczenia zdrowotne uniemożliwiały mu pracę w tym zawodzie. Wysyłał mnóstwo aplikacji, chodził na rozmowy kwalifikacyjne. I nic. Po naszych negocjacjach z instytucją, bo właśnie z Pocztą Polską robiliśmy duży projekt, udało się pana Ireneusza zatrudnić. Pamiętam, że przyszedł i dziękował nam, że spełniliśmy jego marzenie (...) - wspomina dyrektorka bydgoskiego oddziału fundacji.Uroczystość związana z 10-leciem bydgoskiego oddziału Fundacji Aktywizacja odbyła się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.Więcej w materiale Macieja Wilkowskiego.