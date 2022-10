Fabryka „lewych” papierosów zlikwidowana. 11 osób usłyszało zarzuty [zdjęcia, wideo]

Blisko 10 ton nielegalnego tytoniu i prawie 318 tys. papierosów przejęli funkcjonariusze CBŚP, SG i KAS na posesjach w województwach łódzkim i kujawsko-pomorskim. Według szacunków wartość „lewego” towaru to ponad 7 mln złotych. W Prokuraturze Okręgowej we Włocławku przedstawiono zarzuty 11 osobom.

Gang rozbili wspólnie funkcjonariusze różnych służb: policjanci z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Placówki Straży Granicznej w Elblągu Morskiego Oddziału Straży Granicznej.Akcję przeprowadzono w województwach łódzkim i kujawsko-pomorskim. – W jednym z budynków gospodarczych na prywatnej posesji funkcjonariusze odkryli i zlikwidowali linię technologiczną służącą do produkcji papierosów. Na dwóch kolejnych posesjach ujawniono dwie krajalnie tytoniu – czytamy w komunikacie CBŚP. – Łącznie zabezpieczono ponad 8,5 tony krajanki tytoniowej, 1,2 tony suszu tytoniowego oraz blisko 318 tys. sztuk wyprodukowanych już papierosów.Funkcjonariusze przejęli też urządzenia do produkcji papierosów i rozdrabniania tytoniu oraz opakowania, filtry, bibuły, okleiny. Zabezpieczyli również 116 tys. zł w gotówce.Do sprawy zatrzymano 11 mężczyzn, którym przedstawiono zarzuty w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku. Dwóch z nich odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, ośmiu za udział w niej i za przestępstwo przeciwko obowiązkom podatkowym. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut pomocnictwa w popełnianiu przestępstw karno-skarbowych.Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu czterech osób, pozostałe objęto policyjnym dozorem. – Sprawa ma charakter rozwojowy – zapewniają funkcjonariusze.