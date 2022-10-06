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2022-10-06, 12:00 Redakcja

Виставка «Beksiński – Inspiracje» відкриває Ino Classic Festival в Іновроцлаві

На виставці можна буде побачити серед ін «Синя постать у червоному капелюсі» / фото. Urząd Miasta Inowrocławia
На виставці можна буде побачити серед ін «Синя постать у червоному капелюсі» / фото. Urząd Miasta Inowrocławia
У Галереї Мистецтв міста Іновроцлав можна переглянути виставку
"БЕКСІНЬСЬКИЙ-НАТХНЕННЯ".

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Галерея заповнена творами відомого польського художника Здислава Бексіньського. Серед яких вісім картин і кільканадцять фотомонтажів із колекції Окружного Музею ім. Леона Вичулковського у Бидгощі.

Представлений автором тип творчості спирається на поєднанні протилежностей: краса і потворність, трагізм і віра в добро, біологізм та метафізика. Цей дуалізм потрібен художнику до створення неоднозначної, неспокійної атмосфери - підкреслила дослідниця його творчості Дорота Шомко-Осенковська. Виставку робіт художника можна безкоштовно переглянути у Міському Театрі, в Галереї Мистецтв до кінця листопада. Виставка відкриває INO CLASSIC FESTIWAL.

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Виступатимуть відомі польські і закордонні музиканти та вокалісти, зокрема Мєтек Шченщняк і композитор Кшезимир Дембський, який 15 жовтня святкуватиме своє 50-ліття творчості під час виступу Камерного Оркестру з Лодзі у Міському Театрі. 13 жовтня виступатиме норвезька група FLUNK. Білети та абонементи на платні концерти можна придбати у Куявському Центрі Культури, Туристично-Культурному Інфоцентрі, а також на сайті www.kckino.pl.
Inowrocław
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