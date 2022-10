Na ul. Gdańskiej ok. 15.00 zderzyły się dwa samochody osobowe/fot. Bydgoszcz998, Facebook

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło po południu na ul. Gdańskiej, niedaleko wjazdu do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy. Jedną osobę zabrano do szpitala.