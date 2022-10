Romantyzm nadal aktualny! Udowodnią to uczniowie w pracach konkursowych [zdjęcia]

– Romantycy chcieli ruszyć bryłę z posad świata. O tym, czy im się udało, być może będziemy czytać w pracach, które wpłyną na konkurs – mówi przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska. W Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zainaugurowano Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu. Częścią obchodów są konkursy adresowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli.

– Dla mnie romantyzm jest przede wszystkim dualistyczny: z jednej strony obecne są w nim elementy martyrologiczne, mesjanistyczne i patriotyczne, czyli to, co dotyczy narodu. Z drugiej strony jest niezwykle indywidualistyczny i rozchwiany emocjonalnie – mówi Elżbieta Piniewska, która zainicjowała spotkanie w Książnicy. – Dzisiejszy świat zachwianych wartości musi wrócić do tego, co możemy nazwać „kodeksem romantycznym”. Oczywiście, to są pobożne życzenia, ale każdy z nas powinien zrobić coś w tym kierunku. Konkursem, tym spotkaniem, chcę tę cegiełkę dołożyć – tłumaczy.W spotkaniu wzięli udział uczniowie szkół z Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia. Podczas uroczystości wysłuchali m.in. wykładu, dr hab. Pauliny Abriszewskiej „Oblicza romantyzmu”. Literaturoznawca przekonuje, że dobrze poprowadzone zajęcia mogą przybliżyć współczesnemu czytelnikowi nawet bardzo dawny tekst. – To epoka historycznoliteracka już bardzo od nas odległa, ale doświadczenie jest to samo – mówi. Z prac nadesłanych na poprzedni konkurs wynika, że licealiści dostrzegają u romantyków cechy podobne do własnych. – Indywidualizm, poczucie bezradności, melancholia romantyczna – to wszystko jest bliskie współczesnemu nastolatkowi, ale nie tylko. W romantyzmie nawet dzisiaj znajdziemy coś i dla nastolatka, i dla dorosłego – podkreśla dr Abriszewska.Ogłoszone przez samorząd województwa konkursy, literacki i plastyczny, adresowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Z kolei konkurs dla nauczycieli dotyczy opracowania cyklu lekcji języka polskiego poświęconych twórczości polskich pisarzy romantycznych.Prace należy nadsyłać do 18 listopada. Regulamin znajduje się na stronie www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl.Konkursy organizowane są wspólnie z Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, we współpracy z Wydziałem Humanistycznym UMK w Toruniu.Podczas uroczystości uczniowie wysłuchali także interpretacji „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza w wykonaniu Wandy Dolmani-Rzyskiej i Eugeniusza Rzyskiego. Kujawsko-Pomorska Liga Debat zaprezentowała pokazową debatę na temat „Dla współczesnej młodzieży lepiej jest podążać śladem romantycznego czucia i wiary niż patrzyć przez mędrca szkiełko i oko”.