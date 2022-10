Z Kartą Dużej Rodziny za prąd zapłaci się mniej. Dotyczy to także seniorów!

Ważna wiadomość dla starszych mieszkańców. Jeśli odchowali co najmniej trójkę dzieci - w przyszłym roku skorzystają z o połowę zwiększonego limitu zakupu taniego prądu. Wszystko dzięki Karcie Dużej Rodziny, która - wbrew pozorom - przysługuje seniorom, nawet dziś już samotnym.

Przyszłoroczne ceny prądu mają być straszne, ale będzie też osłona dla rodzin. Każde gospodarstwo domowe kupi po starej cenie do 2 mWh, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym do 2,6 mWh, a rolnicy i rodziny z Kartą Dużej Rodziny aż 3 megawatogodziny prądu po obecnej cenie. Okazuje się, że jest tu furtka dla samotnych seniorów, choć nie dla wszystkich. Właśnie w tej sprawie konferencję prasową zwołała włocławska radna Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Jura - Walczak.- Jeżeli będziecie mieli państwo Kartę Dużej Rodzinę to wzrasta wam z 2 tys. kWh na rok, do 3 kWh na rok limit na zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku, według stawek z 2022 roku. Jeżeli te limity zostaną przekroczone, to będzie trzeba za prąd płacić według stawek wolnorynkowych - przypomina radna.Przypomnijmy, jak wygląda procedura założenia Karty Dużej Rodziny...- Jeżeli jesteście państwo mieszkańcami Włocławka to zapraszam serdecznie na ul. Kościuszki 12, do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - pokój numer 24. Można to również zrobić elektronicznie za pośrednictwem platformy informacyjno- usługowej Empatia. Jeżeli mieszkacie państwo na obszarach wiejskich, zapraszam do waszych urzędów gmin, urzędów miast. Zadzwońcie, zapytajcie, kto u państwa zakłada Kartę Dużej Rodziny. Na pewno zostaniecie do tej osoby przekierowani (...).Więcej w materiale Marka Ledwosińskiego.