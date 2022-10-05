2022-10-05, 12:00 Redakcja
Програма «Разом ми можемо більше» в Грудзёндз Інтеграційний ваучер для всіх
120 іноземців - більша частина з них українці - візьмуть участь у програмі "Разом можемо більше" в Грудзьондзу.
Цифровий документ, що посвідчує особу для біженців з України. Як його активувати?
Фахівці допоможуть їм знайти роботу або ж порадять як створити власну фірму. Учасники отримають також психологічну підтримку і юридичну допомогу. Заплановані також уроки польської мови.
Нагадуємо номер інфолінії в Торуні, звідки біженці можуть отримати необхідну інформацію рідною мовою. 56 611 84 04. Інфолінія працює: з понеділка по п'ятницю в годинах з 8:00 до 20:00, а щосуботи з 8:00 до 14:00.
Телефонуючи на інфолінію, особи з України отримають інформацію зокрема на теми: вирішення урядових питань, поселення, охорони здоров'я і освіти.