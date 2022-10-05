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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-10-05, 12:00 Redakcja

Програма «Разом ми можемо більше» в Грудзёндз Інтеграційний ваучер для всіх

120 іноземців – більшість з них з України – візьмуть участь у програмі «Разом ми зможемо більше» у Ґрудзьондзі / фото Архіви
120 іноземців – більшість з них з України – візьмуть участь у програмі «Разом ми зможемо більше» у Ґрудзьондзі / фото Архіви
120 іноземців - більша частина з них українці - візьмуть участь у програмі "Разом можемо більше" в Грудзьондзу.

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Цей проєкт має на меті допомогти адаптуватись новоприбулим. 80 відсотків учасників це біженці з України. Кожен, хто бере участь у програмі отримає бон інтеграції. За його допомогою можна буде заплатити за одяг, доїзд до роботи або ж оплату за проживання.
Фахівці допоможуть їм знайти роботу або ж порадять як створити власну фірму. Учасники отримають також психологічну підтримку і юридичну допомогу. Заплановані також уроки польської мови.

Нагадуємо номер інфолінії в Торуні, звідки біженці можуть отримати необхідну інформацію рідною мовою. 56 611 84 04. Інфолінія працює: з понеділка по п'ятницю в годинах з 8:00 до 20:00, а щосуботи з 8:00 до 14:00.

Телефонуючи на інфолінію, особи з України отримають інформацію зокрема на теми: вирішення урядових питань, поселення, охорони здоров'я і освіти.
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