Gniewko zachwycił się uśmiechem redaktorów PR PiK. Dostał plakat [wideo, zdjęcia]

Siedzibę Polskiego Radia PiK w Bydgoszczy odwiedził w środę niecodzienny gość. 4,5-letni Gniewko z Torunia otrzymał od rozgłośni plakat z wizerunkiem naszych dziennikarzy, Darii Kosmali-Szulc i Andrzeja Krystka.

Gniewko jest chłopcem autystycznym. – Gdy zobaczył radiowy plakat w Toruniu, zachwycił się uśmiechem pani Darii od pierwszego wejrzenia – opowiada mama Gniewka, pani Krystyna. – Powiedziałam mu, że na zdjęciu jest Daria i Andrzej. Te imiona, to pierwsze słowa jakie Gniewko świadomie wypowiedział.Pani Krystyna wraz z synem zatrzymywali się przy plakacie przy ul. Donimirskiego co czwartek w drodze na zajęcia terapeutyczne. – Gniewko uśmiechał się do niego i przytulał – relacjonuje. – Był bardzo zawiedziony, gdy w połowie września plakat zniknął. Skontaktowałam się z firmą, która dysponuje nośnikami z nadzieją, że może mają go jeszcze i mogą nam przekazać. Niestety, już został zutylizowany. Wtedy zwróciłam się do pani Darii.– Gniewko to fantastyczny chłopiec. Poznaliśmy się jakiś czas temu, gdy jego terapeutka skontaktowała się ze mną i opowiedziała tę historię – mówi Daria Kosmala-Szulc. – Postanowiliśmy w radiu, że wydrukujemy taki sam plakat, którym zachwycił się Gniewko.W środę pani Krystyna z synem przybyła do bydgoskiej siedziby rozgłośni przy ul. Gdańskiej 48. – Cieszę się, że nasza praca i nasze uśmiechy mogą przynosić tak pozytywne efekty – powiedziała prezes zarządu Polskiego Radia PiK, Jolanta Kuligowska-Roszak podczas uroczystości przekazania plakatu.Gniewko był bardzo uradowany, reagował żywiołowo i z uśmiechem powtarzałDariaAndrzej. Po uroczystości redaktor Krystek oprowadził niecodziennych gości po siedzibie radia. Z codziennym życiem Gniewka może zapoznać się każdy. Jego mama prowadzi na Facebooku osobistego bloga